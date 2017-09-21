TUZLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber -Kamera :Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla\'da daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyona çok sayıda sivil polis katılırken, özel harekat polisi de destek verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan polis ekipleri daha önce belirledikleri adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Tuzla Şifa Mahallesi Eşme Sokak üzerinde bulunan bir apartman giriş katındaki daireye operasyon düzenledi. Zilleri çalan polis kapının açılmaması sebebiyle apartman kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Operasyonda polis ekiplerinin adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Apartman kapısını kırarak adrese girilmesi

-Operasyon yapılan adres

-Narkotik polisleri

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detaylar

