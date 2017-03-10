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Tuzla'da trafik kazası: 27 yaralı

Tuzla'da servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 4'ü ağır 27 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı

10 Mart 2017 23:22

Tuzla'da servis midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesinden İstanbul Park Bulvarı istikametine giden C.A'nın kullandığı ve işçi taşıdığı belirtilen servis minibüsü ile aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, TEM Otoyolu alt geçidi yakınında çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır 27 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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