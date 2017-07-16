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Tuzla’da polise silahlı saldırı: 1 şehit!

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

16 Temmuz 2017 10:52

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada polis memuru silahla vurularak şehit oldu.

Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada kaçan bir şüpheliye dur ikazında bulundu. Kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı, Yaşanan kovalamacada şüpheli, kaçarken polis memuru Battal Y.’ye ateş ederek ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis memuru Battal Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldüğü öğrenildi. 

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