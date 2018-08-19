T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUZLA'DA KURBAN SATIŞ ALANINDAKİ KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ

Haber - Kamera:  Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Tuzla'da  bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazl

19 Ağustos 2018 18:36

Haber - Kamera:  Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Tuzla\'da  bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu
Tuzla Aydınlı Mahallesi\'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle  tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken kurban satış alanındaki önlem devam ediyor.


Görüntü Dökümü:
----------------------
-Olay yerinden görüntü
-Kurban satıcılarından görüntü
-Tarafların uzaklaştırılması
-Biber gazı sıkılması
-Polisten ve çevik kuvvet ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraEĞRİDHA TuzlaAydınlı MahallesiKurbanTartışmanınPolis TOMAPolisinGörüntü Dökümü Olay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24