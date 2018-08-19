TUZLA'DA KURBAN SATIŞ ALANINDAKİ KAVGAYA POLİS MÜDAHALESİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Tuzla\'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu

Tuzla Aydınlı Mahallesi\'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken kurban satış alanındaki önlem devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kurban satıcılarından görüntü

-Tarafların uzaklaştırılması

-Biber gazı sıkılması

-Polisten ve çevik kuvvet ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar