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TUZLA'DA KİMYASAL KOKU SORUŞTURMASINDA BİRİ MÜHENDİS 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

  Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Tuzla'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri mühendis 8 kişi gözaltına alındı

18 Mayıs 2018 14:06

 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Tuzla\'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri mühendis 8 kişi gözaltına alındı. 
Tuzla\'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin, \"Kasten yaralama\" ve \"Çevreyi kasten kirletme\" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, kanalizasyona kimyasal madde attıkları tespit edilen 4 vidanjör şoförü, 3 şirket sahibi ve bir mühendis gözaltına alındı. Mühendisin, \"Kamu görevlisine suçu bildirmeme\" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 

1 AY ÖNCE DE DÖKMÜŞLER
Kimyasal kokuya neden olan maddeyi kanalizasyona dökerek 97 kişinin etkilenmesine neden oldukları tespit edilen 4 vidanjörün, 25 Aralık 2017 tarihinden bir ay önce de aynı yere kimyasal madde döktükleri belirlendi. 


Görüntü Dökümü(arşiv)
-Olay yeri
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Hastaneye gelenler
-Detaylar
 

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