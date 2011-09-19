Tuzla'da kimya fabrikasında yangın: 2 ölü

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde LMA isimli kimyevi madde imalatı yapılan bir fabrikada saat 10.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz tespit edilemezken şiddetli patlamada binanın çatısı havaya uçtu kopan parçalar metrelerce göğe ve uzağa fırladı. Patlamanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Patlamanın olduğu bölümde bulunan ve içi kimyasallarla dolu varillerin patlama riskine karşı itfaiye amansız bir mücadele verdi. Patlama riskine karşın bahçe duvarını arka tarafına siper alarak dizilen itfaiye erleri alevleri söndürmek için uzun uğraş verdi. Yangına Anadolu yakasındaki ilçelerden takviye itfaiye ekipleri ve su tankları istendi. Ayrıca yangına Kocaeli itfaiyesinden gelen ekiplerde destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Büyük korku ve panik yaşanmasına neden olan patlama o kadar şiddetliydi ki karşı taraftaki başka bir binanın camları kırıldı, duvarlarında çatlaklar oluştu.Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra Fatih Özgiray ve Mehmet Türkmen’in cesetleri bulundu. Cesetler Tuzla Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Yaralanan Ali Osman Demirhan ile adı henüz öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bir görgü tanığı, "Biz başka bir fabrikada çalışırken büyük bir patlama oldu. Kafamı yukarı kaldırdığımda büyük bir kütlenin aşağı doğru düştüğünü gördüm. Çok şiddetli bir patlamaydı" diye konuştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.