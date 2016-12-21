Tuzla'da Hazine'ye ait alan 30 yıllığına İHH'ye verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınan ve tartışmalara neden olan Hazine'ye ait Tuzla Tepeören'deki alanın 30 yıllığına İHH'ye verildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde geçen hafta, tartışma yaratan bir rapor teklif edildi. Tuzla Tepeören’de yer alan Hazine’ye ait 14 bin 602 metrekare yüzölçümlü konut alanı İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) “Bölgesel Lojistik Merkezi” yapılması amacıyla 30 yıllığına verilmişti. İHH’nin talebi üzerine alan Özel Sosyal - Kültürel Tesis Alanı’na alınmıştı. İHH’ye isteğinin yerine gelmesi yetmedi, alana yapılacak tesisin 2 bodrum katının da emsal dışı bırakılmasını istedi. Bu teklifin kabul edilmesi AKP ile arası açılan İHH’nin barıştıkları yorumlarına neden oldu.

CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ “Bu şekilde İHH’ye 22 bin metrekare rant sağlanmış oluyor. Buna benzer teklif daha önce de gelmişti ve teklif geri çekilmişti. Sanırım AKP ile İHH barıştı” dedi. Teklif rapor, küçük düzenlemelerle CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

İSKİ Genel Müdürlüğü teklife itiraz dilekçesinde alanın Ömerli Su havzası sınırları içinde kaldığını belirterek tesisin dere işletme bandı üzerinde kalacağını, yapılacak binanın dere bandına 15 metre uzaklıkta planlanması gerektiğini vurguladı.

Hükümetle arası açılmıştı

Türkiye’yle İsrail arasında bir süreden beri devam eden diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik görüşmeler, müzakereler mutabakat imzalanarak normale döndürülme süreci başlatıldı. Bu metne göre 31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara olayında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına 20 milyon dolar ödenecek. AKP hükümetine yakın sivil toplum örgütlerinden İHH’nin Başkanı Bülent Yıldırım’ın geçen yıl AKP hükümetinin İsrail’e yönelik dış politikasını eleştirmiş, eleştiriler sonucu da hükümetle arası açılmıştı.