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 Tuzla'da 'gaybubet evi' operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , FETÖ/PDY'nin Tuzla'daki 'gaybubet evi'ne yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

27 Şubat 2018 15:05

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , FETÖ/PDY\'nin Tuzla\'daki \'gaybubet evi\'ne yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Polis, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği\'nin \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan aradığı B.H.K.\'nın Tuzla\'da bir evde kaldığını belirledi. Ekipler, yaptığı araştırmada B.H.K.\'nın FETÖ/PDY\'nin Tuzla\'da kullandığı bir gaybubet evinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda B.H.K., S.Ö., İ.Ö., S.E., İ.A. ve H.E.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

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