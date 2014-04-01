T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası yangını

Tuzla kimyacılar sanayi sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye grubu olay yerine yönlendirildi. Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor

01 Nisan 2014 21:06

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına Tuzla, Pendik, Kartal, Orhanlı ve Organize Sanayi Bölgesinin itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler güçlükle söndürüldü.

Ramazan Almaçayır'ın DHA'da yer alan haberine göre, yangın, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomotiv kasalarının depolandığı fabrikada saat 17.00 sıralarında başladı. Kısa sürede büyüyen yangına, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin giderek büyüyüp fabrikayı sarması üzerine, çevre ilçelerin itfaiye gruplarından da takviye istendi. Yangın yerine, Tuzla, Pendik, Kartal ve Orhanlı İtfaiye Grupları sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

 

Fabrika kül oldu

 

Yangında, kasaların depolandığı fabrika tamamen kül olurken, alevler yan taraftaki idari binaya da sıçrayarak hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler tamamen söndürüldü. İşçiler, fabrikanın depo olarak kullanıldığını, yangının neden çıktığını bilmediklerini söyledi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. 

ETİKETLER

tuzlafabrikayangınmüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24