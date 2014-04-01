Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası yangını

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına Tuzla, Pendik, Kartal, Orhanlı ve Organize Sanayi Bölgesinin itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler güçlükle söndürüldü.

Ramazan Almaçayır'ın DHA'da yer alan haberine göre, yangın, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomotiv kasalarının depolandığı fabrikada saat 17.00 sıralarında başladı. Kısa sürede büyüyen yangına, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin giderek büyüyüp fabrikayı sarması üzerine, çevre ilçelerin itfaiye gruplarından da takviye istendi. Yangın yerine, Tuzla, Pendik, Kartal ve Orhanlı İtfaiye Grupları sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Fabrika kül oldu

Yangında, kasaların depolandığı fabrika tamamen kül olurken, alevler yan taraftaki idari binaya da sıçrayarak hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler tamamen söndürüldü. İşçiler, fabrikanın depo olarak kullanıldığını, yangının neden çıktığını bilmediklerini söyledi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.