-TUZLA'DA DENİZDE BİR İŞÇİNİN CESEDİ BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Tuzla Tersaneler bölgesinde denizde bir işçinin cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Çiçek Tersanesi'nde işçi olarak çalışan Zülfikar Uysal'a (24) ait olduğu belirlenen ceset, sabah saatlerinde su üzerinde görülerek denizden çıkarıldı. Uysal'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 7 Ekim Perşembe gününden beri kayıp olduğu öğrenilen Uysal'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.