Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında sık sık patlamalar olduğu belirtiliyor. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevkedildi.

Orhan'lıdaki Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Kaya Boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, tek katlı ve geniş bir alana kurulu fabrikayı hızlıca sardı.

Yangın, boya imalatında kullanılan malzemelerin tutuşmasıyla büyürken, olay yerine organize sanayi sitesindeki itfaiye müfrezesinin yanı sıra Orhanlı, Tuzla, Kurtköy, Pendik, Kartal, Sultanbeyli ve Ümraniye gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, boya fabrikasındaki yangının, diğer fabrikalara sirayetini önlemeye çalışıyor.

Yangın nedeniyle büyük patlamaların gerçekleştiği fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekiyor. Yangının çevrede bulunan diğer tesislere sıçramaması için büyük uğraş veriliyor. Ayrıca yangın nedeniyle, fabrikanın yakınından geçen yüksek gerilim hatları koptu.

Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin de henüz bilgi yok.



İBB'den açıklama



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, boya fabrikasında çıkan yangına kuvvetli patlamalar nedeniyle güçlükle müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi içerisinde 10 bin metrekare alan üzerine kurulu içerisinde nitro, seliloz ve tiner tanklarının bulunan tek katlı boya imalathanesinde çıkan yangına kuvvetli patlamalar nedeniyle güçlükle müdahale edilebiliyor. İtfaiyeye 10.35'de yapılan ihbarla alarma geçen İstanbul İtfaiyesi Anadolu ve Avrupa yakasındaki grupları, kademeli olarak yangın bölgesine yönlendirdi. Yangına ilk olarak, Tuzla OSB grubu müdahale etti. Daha sonra OSB, Tuzla, Dudullu, Orhanlı, Kartal, Sultanbeyli, Kurtköy, Ümraniye, Başakşehir, Bakırköy, Kadıköy grup ve müfrezeleri 37 araç 138 personel ile yangına müdahale etti. Ancak meydana gelen büyük patlamalar nedeniyle müdahalede güçlük çekiliyor. İtfaiye ekipleri yangının diğer fabrikalara yayılmaması için çevrede soğutma ve önleme çalışmaları yapıyor."