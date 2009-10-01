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Tuzla'da bir işçi daha hayatını kaybetti

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde çalıştığı tersanede gemiden düşerek yaralanan bir işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

01 Ekim 2009 03:00

128 işçiye mezar olan Tuzla tersanelerinde ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde çalıştığı tersanede gemiden düşerek yaralanan bir işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

DİSK'e bağlı Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası'ndan (Limter-İş) alınan bilgiye göre, Desan Tersanesi'nde çalıştığı gemide, 22 Eylül günü yüksekten ambara düşen Halil Daş (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Raf ve boya işleri yaptığı bildirilen evli 2 çocuk babası Daş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Limter-İş, Daş'ın ölümüyle Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde iş kazası sonucu ölen işçi sayısının 128'e yükseldiğini bildirdi.

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