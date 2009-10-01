Tuzla'da bir işçi daha hayatını kaybetti

128 işçiye mezar olan Tuzla tersanelerinde ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

DİSK'e bağlı Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası'ndan (Limter-İş) alınan bilgiye göre, Desan Tersanesi'nde çalıştığı gemide, 22 Eylül günü yüksekten ambara düşen Halil Daş (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Raf ve boya işleri yaptığı bildirilen evli 2 çocuk babası Daş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.Limter-İş, Daş'ın ölümüyle Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde iş kazası sonucu ölen işçi sayısının 128'e yükseldiğini bildirdi.