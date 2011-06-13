-TUZLA'DA BANKA ŞUBESİNDEN HIRSIZLIK İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Tuzla'da, bir iş merkezi içindeki banka şubesine duvarı delerek giren hırsızlar, taş kesme makinesi ile açtıkları kasadan 150 bin TL'yi alarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Kimyacılar Sanayi Sitesi girişindeki iş merkezinde bulunan bir banka şubesine bu sabah gelen çalışanlar, banka şubesine duvar delinerek girildiğini, kasanın açıldığını ve içindeki paraların alındığını gördü. Hırsızlık olayı polise bildirilirken, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, zanlıların iş merkezine arka kapıdan girdikleri ve içerideki duvardan delik açtıkları anlaşıldı. Açılan deliğin merdiven boşluğuna geldiğini gören zanlıların, başka bir duvarı delerek banka şubesine girdikleri, kasayı taş kesme makinesi ile açtıkları ve içerisindeki yaklaşık 150 bin TL'yi aldıkları belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine göre zanlıların, en az 4 kişi olduğu ve 3 ayrı banka şubesi bulunan iş merkezine dün sabaha karşı 04.00 sıralarında girdikleri anlaşıldı. Bu arada, banka ve iş merkezinde güvenlik görevlisi olmadığı sadece sanayi sitesi girişindeki güvenlik elemanı bulundurulduğu öğrenildi. Bankadaki sayım işlemlerinin sürdüğü ve çalınan para miktarının bu sayımdan sonra belirleneceği hırsızlık olayıyla ilgili, zanlıların kimlik tespiti ve yakalanmasına çalışılıyor.