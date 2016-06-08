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Tuzla'da tersanedeki bir Rus gemisinde 2 ceset bulundu

Tersaneden yapılan açıklamada "Tersanemizde gece çalışması yok, tamirle ilgili bir olay değil" dendi

08 Haziran 2016 13:12

Tuzla'da yabancı gemilerin tamirinin yapıldığı özel bir tersanede tamir için bulunan Rus gemisinde iki gemici ölü bulundu. Ölen gemicilerin Ukrayna uyruklu olduğu tespit edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, sabah saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir tersanede meydana geldi. Sabah saatlerinde polisi arayan tersane görevlileri, tamirat için tersanede bulunan Rus gemisinde iki mürettebatın hayatını kaybettiği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri gemicilerin kaldığı kamaranın banyo bölümünde şahısların yarı çıplak halde cesedini buldu.

 

Kimlikleri belirlendi

 

Emniyetten alınan bilgiye göre, 2 gemicinin, Malta bayraklı Amapola isimli gemide çalışan Ukrayna uyruklu Oleksiy Voytsov (34) ve Sergi Kravchenko (33) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin kamarada çok sayıda alkol şişesi bulduğu belirtildi. Cesetler otopsi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

 

Tershaneden açıklama: Bireysel bir olay

 

Tersanenin icra kurulu başkanı Muhsin Divan, "Burası bir tamir tersanesi. Biz yabancı gemilerin tamirini yapıyoruz. Bir Rus gemisinin mürettebatından iki kişi. Tersane doktoru da olayın başında. Ondan aldığım bilgiyi sizle paylaşıyorum; İki Rus gemici aynı kamaranın banyosunda birlikte yarı çıplak vaziyette ölü bulunmuştur. Polis araştırıyor. Tamir bölümünden bilgi aldım. Geminin o bölümünde herhangi bir tamir yok. Zaten gece çalışması yok. Tamirle alakalı bir olay değil bireysel bir olay" diye konuştu.

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