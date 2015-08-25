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Tuzla'da askeri alanda yangın çıktı, D-100 ulaşıma kapatıldı

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle ilerlediği bölgenin yakınına ilerlemesinden endişeleniyor

Fotoğraf: Twitter (gunesatesok)

25 Ağustos 2015 20:49

Tuzla'da askeri alanda çıkan yangın nedeniyle D-100 karayolunun Edirne istikametine trafiğe kapatıldığı bildirildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tuzla’da askeri alan içinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Görgü tanıklarına göre alevler her geçen dakika büyüyor ve daha geniş alana yayılıyor. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle ilerlediği bölgenin yakınında İçmeler mahallesinin bir bölümü, yerleşim yerleri bulunuyor.

O evlerden birinde yaşayanlar alevlerin genişlemesinden endişelenirken bir yandan da görüntü çekti. Öte yandan bölgeye itfaiye araçlarının yanısıra havadan söndürme için helikopter yönlendirildi. Yangının başladığı alanın Tuzla Jandarma Komutanlığı içinde yeraldığı belirtiliyor. 

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