Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) denetimi nedeniyle Tuzla ve Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu.

Otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)