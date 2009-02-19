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Tuzla Tersanesi'nde bir ölüm daha!

Tuzla tersanelerinde ölümlü iş kazalarının sonu gelmiyor. Bugün bir işçi daha elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

19 Şubat 2009 02:00

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki Çiçek Tersanesi'nde Elta Denizcilik adlı taşeron şirket adına çalışan Cemil Akgül (28), arkadaşları tarafından çalıştığı bölümde baygın halde bulundu. Elektrik akımına kapıldığı anlaşılan Akgül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde öldü. 

Tuzla'da ölümün yeni bahanesi kriz

Akgül'ün cesedi, otopsi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Bu arada, Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası'ndan (Limter-İş) yapılan açıklamada, "Tersanelerde iş cinayetleri devam ediyor.

Tersanelerde yaşam hakkımız dün olduğu gibi bugün de temel sorun olmaya hala
devam ediyor" denildi.

Akgül'ün vefatıyla, tersanelerdeki iş kazalarında 1992 yılından bugüne kadar ölen işçi sayısı 120'ye yükseldi.

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