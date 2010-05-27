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Tuzla tersanesinde bir işçi öldü bir işçi yaralı

Tuzla'daki kızak kaldırma sırasında halat koptu, vinçten düşen parça başına isabet eden işçi hayatını kaybetti.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Tuzla'daki kızak kaldırma sırasında halat koptu, vinçten düşen parça başına isabet eden işçi hayatını kaybetti. Omzundan yaralanan 1 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'daki bir tersanede vincin devrilmesi sonucu meydana gelen iş kazasında bir işçi öldü, bir işçi yaralandı. Son kazayla birlikte Tuzla Tersanelerinde hayatını kaybeden işçilerin sayısı 134 oldu.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bulunan ASTAŞ tersanesinde sabah erken saatlerde meydana kazada, ağırlık kaldırmakta olan vinç henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine devrildi. Kazada Metin İnanır (23) başından ağır yaralanırken, Ramazan Kocatepe de omuzundan yaralandı. Yaralı işçiler, Tersaneler Bölgesi'ndeki Gispir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başından yaralanan Metin İnanır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Omuzundan yaralanan Kocatepe tedavi altına alındı. Kocatepe'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazanın vince gerektiğinden fazla yük bindirilmesi sonucu bom tabir edilen kolunun kırılarak işçilerin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son iş kazasıyla birlikte Tuzla Tersanesi'nde hayatını kaybeden işçilerin sayısı 134 oldu.

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