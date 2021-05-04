Tuzla tersanelerinde yine iş kazası; Pakistanlı işçi hayatını kaybetti; bir yılda ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Tuzla tersanelerinde meydana gelen iş kazasında ölen Pakistanlı işçi, Limter-İş tarafından anıldı. Bölgede iş kazalarınde ölenlerin sayısı 13’e çıktı.

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş), 30 Nisan günü Tuzla tersaneler bölgesinde yer alan Mscenglend Gemi’de meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Pakistanlı işçiyi, tersane önünde yaptığı basın açıklaması ile andı. Pakistanlı işçi tersanede bakıma giren gemide kaptan köşkünün dış cephesini boyarken balkon korkuluğunun kırılması nedeniyle 12 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti.

Özgür Manşet’in haberine göre açıklamaya İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) ve Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev-Yapı İş) üyeleri de destek verdi. İşçiler sık sık “Çarklar dönüyor, işçiler ölüyor” sloganını attı. Anma etkinliğinde konuşan Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Tuzla tersanelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle son bir yılda 13 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tersanede boya yapan İsmail Koyuncu isimli işçinin de 9 Ocak günü yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Saygılı, “Arkadaşımızı 25 yaşında kaybettik. Yaşanan iş cinayetidir, diyoruz. Bu cinayetlerin sorumlusu da patronlardır” dedi.