Tuzla tersanelerinde son 6 yılda 95 işçi öldü

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak Tuzla Tersane Bölgesi'nde yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekti. Kışanak, "Son beş yılda 95 kişi hayatını kaybetti. 1985- 2012 arasında ölenlerin sayısı ise 149. 18 yaşında ölen de var" dedi.

Son gurup toplantısının bir bölümünü tersanelerde yaşanan ölümlerine ayıran Gülten Kışanak: Tersanelerde son beş yılda 95 kişi hayatını kaybetti. 1985- 2012 arasında ölenlerin sayısı ise 149. 18 yaşında ölen de var. 50 yaşında olan da. En son 5 Nisan Perşembe günü öğlen saatlerinde Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bulunan Ada Tersanesi’nde meydana gelen patlamada iki işçi daha yaşamını yitirdi. Limter- İş Sendikası, Türkiye’nin Çin ve Arjantin’den sonra dünyanın üçüncü büyüyen ekonomisine ilişkin açıklamalara ve ölümlerle çelişkisine dikkat çekiyor. “Türkiye ekonomisi devam eden işçi ölümleri üzerinden büyümekte ve patronlar karlarına kar katmaktadır.

'İşçiler bile bile ölüme götürülüyor'

Sendika, her ölümden sonra yapılan iş güvenliğinin sağlanacağı, sigortasız işçi çalıştırılmayacağı sözlerin havada kaldığını hatırlatıyor. Limter-İş, “ Tuzla tersanelerinde yaşanan ölümlerden işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan tersane patronları sorumludur. Ölümlere sebebiyet veren tersane patronları; taammüden adam öldürmekten, bile bile işçi öldürmekten yargılanmadıkları müddetçe tavırlarında hiçbir değişiklik olmayacak. İşçi arkadaşlarımızı bile bile ölüme götürmeye devam edeceklerdir” .

Yanarak, güverteden düşerek, sıkışarak ölüyorlar

Limter- İş verilerine göre, 1985 ve 2012 yılı arasında işçiler, yanarak, malzemeler arasında sıkışarak, filika indirilirken, vinçten düşerek, yüksekten denize düşerek, güverteden düşerek, elektrik çarpmasından hayatını kaybediyor. Üzerine 18 tonluk blok düşerek ölen, patronunun kafasına attığı 1,5 metre demir çubukla hayatlarını kaybetti.

Sendikanın verilerine göre ölümler: Patlama, elektrik çarpması, gaz temizliği yapılmadan söküm alınması sonucu patlama, patlama sonucu denize düşerek boğulma, patlama sonucu vücudunun yüzde 30-40 yanması, tanker altında kalarak, patronun kafasına attığı 1,5 metre demir çubukla, zehirlenerek öldü,

Vinçten demir parçası düşmesinden

220V seyyar lamba ile çalıştırılması sonucu elektrik çarpması, güverteden düşme , kaynak puntalarının kopması sonucu denizde boğulma, ambar kapaklarından düşerek bir ay sonra hastanede , hidrolik kapaklarının puntalarının kırılması ile ezilerek, vakumla temizlik yaparken yüksekten düşme, çatıdan düşme, Kapak arasında sıkışarak, Vinç bomunun iskeleye çarparak gerçekleşen düşme , Vinç Operatörü Vinç operatörü vincin kırılması, ambara düşerek, Vinç halatının kopması, Üzerine saç düşerek, yüksekten düşerek, ambarda çıkan yangın, gemi Yan bloğunun altında kalarak, forklift aracının altında ezilerek, iskeleden düşme sonucu, vinçten üzerine demir parçası düşmesi sonucu , vinç ile malzemeler arasında sıkışarak,

18 tonluk blok düşmesi

Üzerine 18 tonluk blok düşmesi, denize düşme, oksijen tüpü patlamasıyla yanarak, sac düşmesi sonucu, kalp krizi, Kompresör dairesinde patlama sonucu, gemiden yük boşaltırken damarı kesilerek, yanarak, filika test edilirken yüksekten düşerek boğulma, Geminin dışını tazyikli su ile temizlerken Elektrik çarpması.