Tuzla tersanelerinde bir ayda 7 bin işçi çıkarıldı

Dünya üretiminde ilk 3 arasında yer alan ve önce işçi ölümleriyle gündeme gelen Tuzla tersanelerinde son 1 ay içerisinde yaklaşık 7 bin işçinin işine son verildi. İşten atılan işçi sayısının 2009 yılı sonunda 20 bin olacağı öngörülüyor.



Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Türk-İş’e bağlı Dok Gemi-İş Sendikası Başkanı Necmi Nalbantoğlu, kasım ayı içerisinde 5 bin taşeron firmanın kriz nedeniyle Tuzla tersanelerinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası Başkanı Cem Dinç de “Tersane patronları, ‘Sektör büyüyor, hazırlıksız yakalandık’ diyorlardı, en basit iş güvenliği önlemi almıyorlardı. İşçiler hayatını kaybediyordu. Bugün de ‘Kriz var’ diyorlar, bunun da yükünü işçiye taşıtıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.



Limter-İş Sendikası Başkanı Dinç, tersane patronlarının krizi bahane ederek işçilerin ücretlerini “gasp ettiklerini” belirterek “Patronlar, işçilere ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Tersanelerde ücretler yüzde 15 civarında düşürülüyor. Az adamla çok iş yapmak hedefleniyor. Kazanılmış haklar kriz bahanesiyle yok edilmeye çalışılıyor” dedi.



Tuzla tersanelerindeki işçilerin örgütsüz oluşuna dikkat çeken Dinç, “7 bine yakın işçinini işine son verilmesine neredeyse kimse ses çıkaramadı. Çünkü Tuzla örgütsüzlüğün, esnek çalışmanın en yoğun olduğu yerlerden biri. İşçiler ölümüne çalışıyor, işsiz kalmamak adına. Ne iş olsa yapıyorlar” diye konuştu. Tersanelerden atılan işçiler nedeniyle “ölümlerin de azaldığını” belirten Dinç, “Tersane patronları, ‘Sektör büyüyor, hazırlıksız yakalandık’ diyorlardı, en basit iş güvenliği önlemi almıyorlardı. İşçiler hayatını kaybediyordu. Bugünde ‘Kriz var’ diyorlar, bunun da yükünü işçiye taşıtıyorlar” diye konuştu.



Kasım ayı içerisinde 5 bin taşeron firmanın Tuzla tersanelerinden ayrıldığını söyleyen Türk-İş’e bağlı Dok Gemi-İş Sendikası Başkanı Necip Nalbantoğlu ise “Biz işçiler adına haklarımızın bazılarından vazgeçmeye hazırız. Fakat patronlar da elini cebine atacak, birikimlerinden, bugüne kadar kazandığı paradan işçisine verecek. İşçi çıkartmadan bu kriz dönemini geçirecek” ifadesini kullandı.



