T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki yangında 4 yaralı İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2012 18:53

-Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki yangında 4 yaralı  İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Tuzla'da 3 katlı bir yatın inşası sırasında meydana gelen yangında, 4 işçi yaralandı.  Tuzla Tersaneler Caddesi'ndeki Nuh Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Mengi-Yay Yatçılık tersanesinde, 3 katlı bir yatın inşası sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını, kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında 4 işçi yaralandı.  Yaralılardan Ümit Damgacı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Okur ve Kadir Soy da ilk tedavileri özel GİSBİR Sağlık Merkezi Hastanesi'nde yapıldıktan sonra ambulansla Darıca'daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı da Tuzla'daki özel GİSBİR Sağlık Merkezi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24