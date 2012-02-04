-Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki yangında 4 yaralı İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Tuzla'da 3 katlı bir yatın inşası sırasında meydana gelen yangında, 4 işçi yaralandı. Tuzla Tersaneler Caddesi'ndeki Nuh Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Mengi-Yay Yatçılık tersanesinde, 3 katlı bir yatın inşası sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını, kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında 4 işçi yaralandı. Yaralılardan Ümit Damgacı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Okur ve Kadir Soy da ilk tedavileri özel GİSBİR Sağlık Merkezi Hastanesi'nde yapıldıktan sonra ambulansla Darıca'daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı da Tuzla'daki özel GİSBİR Sağlık Merkezi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.