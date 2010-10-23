-TUZLA PİYADE OKULUNDA PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Tuzla'daki Piyade Okulunda meydana gelen patlamada, 2 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Piyade Okulunda akşam saatlerinde bir patlama oldu. Olayda, Muzaffer Kaya ile Vedat Başkuş adlı erler yaralandı. Yaralı askerler, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Askerlerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.