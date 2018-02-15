Tuzla Piyade Okulu davasında 36 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 36 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 3 sanığın beraatini, firari sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Güner'in celse arasında esasa ilişkin mütalaasını hazırladığını açıkladı.

Savcı Güner tarafından hazırlanan mütalaada, sanıklar Mustafa Akduman, Okcan Dursun ve Ercan Duman'ın atfedilen eylemleri gerçekleştirdiklerine dair mahkumiyetlerine dair yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden tüm suçlardan beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, diğer 36 sanığın, "askeri darbe terörü girişiminin olduğu gün ve saatte, önceden yapılan plan ve görevlendirmeler doğrultusunda, söz konusu yerlere intikal sağladıkları, sağlamaya çalıştıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirerek üzerilerine atfedilen eylemelerde bulunup atılı suçları işledikleri kanaatine varıldığı" kaydedildi.

Bu sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi.

Mütalaada, firari sanık Murat Çoban'ın ise dosyanın ayrılması talep edildi.

Duruşmaya, sanıklar ve avukatlarının esasa dair savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.