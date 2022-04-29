Tuzla’da patlama yaşanan fabrikada 3 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Tuzla'da boya ve vernik üretimi yapan ve 3 binadan oluşan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevre binalarda ve araçlarda hasar meydana geldi. Patlamanın sesi ve sonrasında çıkan yangın çevre semtlerden de görüldü. İstanbul Valiliği 3 işçinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın söndürülürken soğutma çalışmaları ise sürüyor.
NTV muhabirinin aktardığına göre, patlama esnasında etrafa saçılan bazı alevli parçalar 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yangına neden oldu.
"200 metre yarıçaplı alanda şu anda ciddi maddi hasarlar var"
Olayla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda kimyacılar sanayi sitesinin önündeyiz ve patlama olan binanın önünde bulunuyoruz. Patlama olan binada yangınla beraber patlama oluyor ama yangın etkisi daha çok o başlangıç binasında var ama diğer taraflarda patlamanın şiddetini görüyoruz. 9 tane yaralı var ve 3 tane şu anda ölen vatandaşımıza ulaşıldı. Kimlikleri tespit ediliyor. İsimler var ama adli süreç başladığı için onları açıklamak yerine şimdi şu süreçte 3 kayıp şekilde bildiriliyor. Dolayısıyla adli süreçle beraber bir de yine alan içerisinde başka kayıp var mı başka yaralı var mı. Ama özellikle de kayıplar açısından enkaz altında şu an aramalar yapılıyor. Ondan sonra yapılacak açıklama. Zaten kimyacılar, yani daha doğrusu kimya sanayinde olduğu için son çıkan ürünlerin de ham maddeleri yanıcı ve patlayıcı olduğu için birçok yerlerde çeşitli patlayıcılar depolanabiliyor. Dolayısıyla bir yerde çıkan yangın zincirleme birkaç yerde patlamaya neden olabiliyor. Ve çok şiddetli patlamalara neden olabiliyorlar. 200 metre yarıçaplı alanda da şu anda ciddi maddi hasarlar var. Camlar kırılmış. Bazı parçalar sağa sola savrulmuş ve binalara ve araçlara zarar vermiş."
TIKLAYIN - Tuzla'da fabrikada yaşanan patlama sonrası yangından geriye bu kareler kaldı
İşte patlama anı
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği'nden Tuzla'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. 3 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, olay yerine Cumhuriyet Savcımız intikal etmiş olup, vefat eden 3 kişinin ölü muayene işlemleri yapılacaktır" açıklaması yaptı.