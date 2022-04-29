Tuzla’da patlama yaşanan fabrikada 3 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Tuzla'da boya ve vernik üretimi yapan ve 3 binadan oluşan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevre binalarda ve araçlarda hasar meydana geldi. Patlamanın sesi ve sonrasında çıkan yangın çevre semtlerden de görüldü. İstanbul Valiliği 3 işçinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etti. Yangın söndürülürken soğutma çalışmaları ise sürüyor.

NTV muhabirinin aktardığına göre, patlama esnasında etrafa saçılan bazı alevli parçalar 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yangına neden oldu.

"200 metre yarıçaplı alanda şu anda ciddi maddi hasarlar var"

Olayla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kimyacılar sanayi sitesinin önündeyiz ve patlama olan binanın önünde bulunuyoruz. Patlama olan binada yangınla beraber patlama oluyor ama yangın etkisi daha çok o başlangıç binasında var ama diğer taraflarda patlamanın şiddetini görüyoruz. 9 tane yaralı var ve 3 tane şu anda ölen vatandaşımıza ulaşıldı. Kimlikleri tespit ediliyor. İsimler var ama adli süreç başladığı için onları açıklamak yerine şimdi şu süreçte 3 kayıp şekilde bildiriliyor. Dolayısıyla adli süreçle beraber bir de yine alan içerisinde başka kayıp var mı başka yaralı var mı. Ama özellikle de kayıplar açısından enkaz altında şu an aramalar yapılıyor. Ondan sonra yapılacak açıklama. Zaten kimyacılar, yani daha doğrusu kimya sanayinde olduğu için son çıkan ürünlerin de ham maddeleri yanıcı ve patlayıcı olduğu için birçok yerlerde çeşitli patlayıcılar depolanabiliyor. Dolayısıyla bir yerde çıkan yangın zincirleme birkaç yerde patlamaya neden olabiliyor. Ve çok şiddetli patlamalara neden olabiliyorlar. 200 metre yarıçaplı alanda da şu anda ciddi maddi hasarlar var. Camlar kırılmış. Bazı parçalar sağa sola savrulmuş ve binalara ve araçlara zarar vermiş."

TIKLAYIN - Tuzla'da fabrikada yaşanan patlama sonrası yangından geriye bu kareler kaldı

İşte patlama anı