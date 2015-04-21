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Tuzla Belediyesi'nden 'temsili Hicret' hizmeti

Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçü, çevre düzenlemeleri ve dekorlar eşliğinde anlatıldı

21 Nisan 2015 20:38

Üsküdar Belediyesi'nin Umre'ye gidemeyenler için kurduğu maket Kabe'nin ardından Tuzla Belediyesi de el yükselterek temsili Hicret parkuru düzenledi. Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç ettikleri 436 kilometrelik yol, dekor ve çevre düzenlemeleriyle tekrardan canlandırıldı.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda AKP Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özkan, belediyenin birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler 'temsili' olarak 'Hicret etii'. Düzenlenen etkinlikte, Safa Tepesi, Merve Tepesi, Ümmi Madeb Çadırı, Sevr Mağarası, Kuba Mescisi ve Hicret yolundaki diğer yerler detaylı olarak anlatıldı.

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