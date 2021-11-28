Tuzla Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz kick boks kursu

Tuzla Belediyesi'nin kadınlar için verdiği ücretsiz kick boks kurslarına ilgi arttı. Kick boks sporunu seven kadınlar ise profesyonel sporcu olarak turnuvalara katılıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla ücretsiz olarak başlatılan kurslara kadınlar son dönemlerde yoğun ilgi gösteriyor. Antrenörler tarafından, kadınlara olası şiddet olaylarına nasıl karşılık verileceği anlatılıyor.

Kurslara katılan Yasemin Yıldız, şiddet gördüğü için kick boks’a başladığını belirterek,” Bu spora şiddet mağduru olduğum için başladım. Şans eseri Tuzla Belediyesi’nin salonunu buldum. Şanslı olduğumuz taraf Tuzla Belediyesi’nin kanatları altında bir spor salonumuz olması ve antrenörlerin moral ve motivasyon açısından bizlere destek olması. Şiddet mağduru olarak birkaç senem geçti. En sonunda çok büyük bir şiddete maruz kaldığım için kolum sargılıydı. Savcılıktan çıktığım bir daha aynı şeyi yaşamamayı düşündüm. Nerede olursam olayım şiddete maruz kalabilirim. Kendimi korumak zorundaydım. Bu yüzden bu spora başladım” dedi.

Tuzla Belediyesi Kick Boks Antrenörü Ümit Yılmaz, ''Tuzla Belediyesi olarak uzak doğu sporlarının eğitimlerini veriyoruz. Çocuk yaş gruplarından tutun, ev hanımlarına kadar, profesyonel derecede kendisini geliştirmek isteyenlere kadar eğitimler veriyoruz. Az önce gösterdiğimiz teknikler bir kadının kendisini savunması için yeterlidir. Doğru tekniği, doğru zamanlamada uygularsanız teknik gücü yenecektir. Biz tüm bu eğitimlerimizi Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile ücretsiz olarak vermekteyiz” dedi.