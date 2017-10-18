T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuzhurmatu'da yakalanan 12 peşmerge, serbest bırakıldı

ERBİL, (DHA) - IRAK ordusunun, Haşdi Şabi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) peşmergelerinin bulunduğu tartışmalı bölgeleri almak için başlattığı operasyonda, Kerkük'ün Tuzhurmatu ilçesinde gözaltına aldığı Irak Kürdistan Komünist Partisi üyesi 12 peş

18 Ekim 2017 14:29

ERBİL, (DHA) - IRAK ordusunun, Haşdi Şabi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) peşmergelerinin bulunduğu tartışmalı bölgeleri almak için başlattığı operasyonda, Kerkük\'ün Tuzhurmatu ilçesinde gözaltına aldığı Irak Kürdistan Komünist Partisi üyesi 12 peşmergeyi serbest bıraktığı belirtildi. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında peşmergenin Kerkük\'ten çekilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, KYB\'li peşmerge komutanı Şeyh Cafer Şeyh Mustafa, peşmergeye geri çekilme emrini kendisinin verdiğini daha sonra IKBY Başkanı Mesut Barzani\'yi bilgilendirdiğini söyledi. 
Irak ordusunun Haşdi Şabi ve federal polisle birlikte peşmergelerin bulunduğu tartışmalı bölgelere gerçekleştirdiği operasyonda, Tuzhurmatu\'da gözaltına aldığı 12 peşmergeyi serbest bıraktığı belirtildi. Irak Kürdistan Komünist Partisi üyesi olan ve Irak ordusu Tuzhurmatu\'ya girdiğinde oradaki ofislerinde bulunan 12 peşmerge, Haşdi Şabi güçleri tarafından yakalanmıştı. Komünist Partisi Tuzhurmatu sorumlusu Burhan Ahmet, Haşdi Şabi\'yle çatışan ve ardından gözaltına alınan peşmergelerin serbest bırakıldığını ve şu anda ailelerinin yanında olduğunu söyledi. 
\'ANLAŞMA VARSA İHANETTİR\'
Irak ordusunun Kerkük\'e girmesi ve peşmergelerin geri çekilmesiyle ilgili KDP ile KYB arasındaki tartışma devam ederken, 70\'inci Peşmerge Birliği Komutanı Mustafa, KYB peşmergelerinin Kerkük\'ten çekilmesinin, Mesut Barzani\'nin bilgisi dışında yaşandığını söyledi. KYB Politbüro üyesi olan peşmerge komutanı Mustafa, peşmergelere çekilme emrini kendisinin verdiğini ve peşmergelerin mevzilerinden çekilmesinden sonra Başkan Barzani’yi bilgilendirdiğini söyledi. Haşdi Şabi\'nin Kerkük’te kalıcı olmadığını da ileri süren Mustafa, bazı KYB\'li siyasetçilerin, Bağdat ile anlaşma yaptığı iddialarına ilişkin \"Eğer böyle bir anlaşma varsa bu ihanettir\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERBİL DHAIRAKHaşdiIrak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBYKerkük TuzhurmatuIrak Kürdistan Komünist PartisiKürdistan Demokratik Partisi KDPKürdistan Yurtseverler Birliği KYBKerkükKYBCaferMustafaIKBY Başkanı Mesut Barzani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24