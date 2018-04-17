Tuzakta yaralanan çakalı, itfaiye kurtardı

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralanan kara sırtlı çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Devrek\'e bağlı Yeni Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çakalın, tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralandığını görenler, Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kara sırtlı çakalın kement tuzağı olarak bilinen çelik tellere dolanarak yaralandığını belirledi. Ekipler, telleri keserek hayvanı kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.
FOTOĞRAFLI