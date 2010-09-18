Tuzak içinde tuzak

T24 - Hakkâri’deki mayınlı tuzakta can veren 9 kişi toprağa verildi. Yüksekova’daki cenaze töreninin ardından olay çıkaran gruba polisin müdahale ettiği sırada bir taksi durağında patlama oldu. 3 polis yoğun bakımda



Hakkâri’nin Durankaya beldesine bağlı Geçitli köyünde önceki, Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı yolcu minibüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen mayının patlatılması sonucu yaşamanı yitiren 9 kişi dün törenlerle toprağa verildi. Yüksekova’daki cenaze töreni sırasında bir taksi durağında patlama oldu ve altısı polis, 10 kişi yaralandı. 4 kişinin de yaralandığı mayınlı saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsileri tamamlandıktan sonra ailelere teslim edildi.

Cenazeleri almak için aralarında BDP’li Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile yaklaşık 1000 kişi hastane önünde toplandı. Kalabalık sık sık terör örgütü PKK lehine slogan atarken, bazı kişiler gazetecilere tepki gösterdi ve bir kameraman tartaklandı. Polis, hastane ve çevresinde geniş güvenlik aldıktan sonra cenazeler ailelerine teslim edildi.





Gazetecilere köy yasağı



Mayın kurbanlarından Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi ve Nurullah Umut Çiftçi’nin cenazeleri Hakkari’de toprağa verildi. Saldırıda hayatını haybedenlerden Aydın Erol, Enes Erol ve Ebuzeyd İdem’in cenazeleri uzun araç konvoyuyla olayın meydana geldiği Geçitli köyüne götürüldü. Üç kişinin cenazesi, 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verilirken, köylüler il dışından gelen gazetecilerin töreni izlemesine izin vermedi ve köye sadece Hakkari’de görev yapan gazeteciler alındı.



Törenlyer sırasında sık sık terör örgütü PKK ve elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla gözyaşlarının birbirine karıştığı defin işlemlerinden sonra cenaze törenlerine katılanların büyük kısmı Hakkari kent merkezinde toplanmaya başladı. Kentte sıkı güvenlik önlemleri alan polis, önlemlerini özellikle kamu binaları ve kentin stratejik noklarında yoğunlaştırdı.





Yüksekova’da 20 bin kişi



Mayınlı saldırıda ölenlerden Cane Dayan ile Semiha Dayan’ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Yüksekova ilçesine götürüldü. Cenazeyi götüren konvoyda araçların çarpışması sonucu kaza meydana geldi ve 3 kişi yaralandı. Yüksekova’daki cenaze törenine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Merkez Kışla Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından cenazeler 3 kilometre mesafedeki Akalan Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Polis cenaze nedeniyle uzaktan önlem alırken, BDP’liler güvenlik önlemleri için partililerin görevlendirdi. İpek Yolu Caddesi cenaze nedeniyle trafiğe kapatıldı.





Polis uyarı ateşi açtı



Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından kalabalığın, ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçtiği sırada, Cengiz Topel Caddesi’nde toplanan bir grup, caddede güvenlik önlemi alan polise taşla saldırdı. Polisin, caddede toplanan göstericilere basınçlı su ve biber gazı ile müdahalesi sırasında, Gever İş Merkezi yakınındaki taksi yazıhanesinde patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemeye göre, 6’sı polis 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın ardından havaya uyarı ateşi açan polis, göstericileri ara sokaklara dağıttı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesi’ ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. 2 yaralı polisi taşıyan ambulans ara sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yoldan çıkıp savuruldu. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı.

Yaralı polislerden durumu ağır olan Yavuz Yücel, Tamer Çelik ve Ercan Okumuş helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.





Zeynep yaşayacak



Hakkari’de hain saldırıda annesi Şirin Kurt’u kaybeden yaralılardan 15 aylık Zeynep Kurt’un Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Zeynep bebeğin, parçalanma fazla olduğu için sol ayağının 2 parmağını kaybetme tehlikesi bulunduğu bildirildi.





Mayınlı saldırının ardından ilginç telefon görüşmesi



Hakkari’de 9 sivilin öldüğü mayınlı saldırıyla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yayınlanan habere göre, Hakkari Terörle Mücadele Şubesi’nin yaptığı teknik takipte

KCK üyesi bazı BDP’liler’in, olay bölgesindeki teröristlerle telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Görüşmede teröristlerin “Bırakılan asker çantasını ön plana çıkarın, provokasyonu sahiplenin” denildiği belirtildi.



Bir grup köylü, olay yerine yakın bir noktada asker çantaları bulmuş, çantalardan birinde iki adet mayın, diğerinde ise dürbün ve kasatura çıkmıştı. Çantanın üzerinde ise Hakkâri Dağ Komando Tugayı yazıyordu. Ancak olay yerinde bulunduğu ileri sürülen 2 askeri çantanın da bir provokasyon olduğu Hakkari Terörle Mücadele Şubesi’nin yaptığı teknik takipte ortaya çıktı.





Kimlikleri belirlendi



Öte yandan, Hakkâri polisi saldırıyı organize eden 3 PKK militanının kimliğine de ulaştı. Geçitli köyündeki saldırıyı, daha önce Hakkari merkezde Aziz Tan isimli imamı şehit eden grup gerçekleştirdi. Timin liderliğini ise Serhat kod adlı Ferhat A.’nın yaptığı belirtildi.

