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TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYET KAYSERİ (A.A)

13 Kasım 2010 18:38

-TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYET  KAYSERİ (A.A) - 13.11.2010 - İstanbul'dan Kayseri'ye ziyarete gelen genç, dayısını traktörle ezerek, yengesini de boğazını keserek öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Y.S (29), yaklaşık 3 gün önce Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde yaşayan dayısı İsmail Tekdemir'i (76) ziyarete geldi. Önceki gün dayısıyla tarlaya giden Y.S, burada dayısı İsmail Tekdemir'i arkasında pulluk takılı traktörle üzerinde geçerek öldürdü. Dayısının cesedini tarlanın çevresinde bulduğu bir naylona saran Y.S, daha sonra traktörle eve döndü. Evde yemek hazırlayan yengesi Saniye Tekdemir'i de (73) boğazını keserek öldüren Y.S, daha sonra köyden otostop çekerek kaçtı. İsmail Tekdemir'in cesedi, bugün tarlaya hayvan otlatmaya giden çocuklar tarafından bulunarak jandarmaya haber verildi. Tekdemir'in evine gelen yakınları da Saniye Tekdemir'in cesedi ile karşılaştı. İsmail ve Saniye Tekdemir'in cesetleri otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgununa kaldırıldı. Yetkililer, olaydan sonra kaçan Y.S'nin arandığını, soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

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