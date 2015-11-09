TÜYAP’ta genç yazarlara büyük ilgi

TÜYAP Kitap Fuarı’nın dünkü ilk gününde ‘Kötü Çocuk’un yazarı Büşra Küçük ve ‘4N1K’nin yazarı Büşra Yılmaz’a ilgi büyüktü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Online yayıncılık platformu Wattpad’teki yazıları dolayısıyla yayınevleri tarafından keşfedilen genç yazarlar 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan genç okurların ilgi odağı oldu. “Kötü Çocuk” serisi yazarı Büşra Küçük (21) Ephessus Yayınları ve “4N1K” kitabının yazarı Büşra Yılmaz (21) ise Epsilon Yayınları standında kitaplarını imzalarken, önlerinde genç okuyucular uzun sıralar oluşturdu. Büşra Yılmaz, okurların ilgisinin “can güvenliğine tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle önce standı terk etmek, sonrasında okurların çağrısı dolayısıyla geri dönmek zorunda kaldı.