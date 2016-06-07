Tuvaletten kötü koku geldi, pilot seferi iptal etti

İstanbul-Frankfurt seferini yapmaya hazırlanan Lufthansa Hava Yolları'na ait yolcu uçağının tuvaletinden koku gelmesi üzerine, pilot uçuştan vazgeçti.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olayda, Lufthansa Hava Yolları'nın LH-1301 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçağı 17.45'de Atatürk Havalimanı'ndan Frankfurt'a gitmek üzere yolcu alımı öncesi son hazırlıkları tamamladı.



Uçaktaki temizlik bakım işlemlerinin ardından uçağa kaptan pilot ve kabin ekibi geldi. Uçağın kaptan pilotu kalkış için hazırlıkları yaptığı sırada tuvaletten koku geldi.



Bunun üzerine pilot uçuştan vazgeçerken, Frankfurt seferi de iptal edildi. Bazı yolcular başka hava yolu şirketleriyle Frankfurt'a gönderilirken, bazı yolcularda otele gönderildi.