Tuvaletten bile pis 10 nesne açıklandı

Sağlık, hijyen ve temizlik konularında çalışmalar yapan Hijyen Konseyi, sağlık açısından tehlike arz eden 10 kirli eşyayı açıkladı.



Hijyen, temizlik ve buna bağlı sağlık konularında çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulan, hiçbir yere ve makama bağlı olmayan Hijyen Konseyi, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, hukukçular, akademisyenler, sağlıkçılar ile gıda ve tüketici dernekleri üyelerinden oluşuyor.

Tüketicileri ve kamuoyunu uyarmayı, bazı noktalara dikkati çekmeyi amaçlayan konsey, 2014 yılında uygulamaya soktuğu "hijyen avcıları"nın tespitleriyle halkın sıklıkla kullandığı, sağlık açısından tehlike arz eden 10 eşyayı açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Tuvaletten bile daha pis" olarak nitelendirilen, "kirli top 10" şeklinde açıklanan ürünler şöyle:

"Türkiye'nin hemen her yerinde bu ürünler kullanılıyor ve hastalık yapıcı mikroorganizma taşıyabiliyor. Bu eşyalarla ilgili yaptırılan araştırmalar da gözönünde bulundurulduğunda vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Bunlar, teneke kutu içeceklerin dış yüzeyi, hastane ve kamu binaları tırabzanları, el kurutma makineleri, fast food ve çiğ köftecilerde verilen uzun süre bekletilmiş yeşil sebzeler, otobüs içindeki tutacaklar, havlu, kullanılmayan spor salonlarındaki aletler, kağıt ve madeni paralar, restoran menü kitapçıkları, ortak kullanım alanlarındaki lamba düğmeleri, güzellik salonları ve kuaförlerdeki havlu ve aletler. Bu eşya, makine ya da ürünler, fazla temizlenmediği için birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyorlar."

Bu listenin, hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmeyen durumlarda geçerli olduğunu belirten konsey yetkilileri, listedekiler hakkında hijyen avcılarının genel olarak hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmediğini gözlemlediğini söyledi.

Yetkililer, hijyen kurallarına uyulan yerlerde yukarıda saydıklarının geçerli olmadığını kaydetti.