Tuvalete gitmelerine izin verilmeyen işçiler bezle çalıştırılıyor!

Yardım kuruluşu Oxfam America, ABD'nin en büyük kümes ürünleri üreticilerinde çalışan işçilerin tuvalet izni alamamaları sebebiyle yetişkin bezi takarak çalışmak zorunda kaldığını açıkladı.

soL Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Tyson Foods Inc., Pilgrim's Pride Corp., Perdue Farms Inc. ve Sanderson Farms Inc. işçileriyle görüşen Oxfam, üstlerinin işçileri tuvalete gitmeleri durumunda ceza veya işten çıkarmayla tehdit ettiğini aktardı.

İşçilerin çalışırken tuvaletlerini yapmak zorunda kaldıkları, kimi işçilerinse bu sorunları yaşamamak için sağlıklarını tehdit edecek ölçüde düşük seviyede sıvı tükettikleri belirtildi.

Oxfam açıklamasında, ABD tavuk fiyatlarının çok ucuz olmasının sebebinin işçilere verilen düşük ücretler ve sağlıksız çalışma koşulları olduğu kaydedilirken; işçilerin idrar yolu enfeksiyonları ve benzeri hastalıklarla sık sık karşılaştıkları, regl olan veya hamile kadın işçilerinse daha da zorlandığı ifade edildi.