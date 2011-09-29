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Dünya

Tuvalete 100 bin Avro bağış TOKYO (A.A)

29 Eylül 2011 13:36

-Tuvalete 100 bin Avro bağış TOKYO (A.A) - 29.09.2011 - Japonya'da, belediye binasının tuvaletinde tsunami kurbanlarına harcanmak üzere bırakılmış yaklaşık 100 bin avroluk bağış bulundu. Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun komşu kenti Saitama'nın Sakado belediyesinin binasındaki tuvalette, bir çantanın içinde nakit para bulundu. Çantaya iliştirilmiş notta, bağışın, Tohoku bölgesindeki tsunami kurbanlarına harcanmak üzere bırakıldığı yazıyordu. Bağışı kimin yaptığı bilinmiyor. Belediyeden yapılan açıklamada, üç ay içerisinde parayla ilgili kayıp başvurusu olmaması halinde bağışın Kızılhaç'a verileceği bildirildi. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami, Tohoku bölgesinde büyük zarara ve can kaybına yol açmıştı.

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