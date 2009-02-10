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Ekonomi

Tuvalet temizleyen, kahve yapan mutlu bir CEO

Beş yıl önce 3 bin dolarlık şık takım elbislerle dolaşan bir şirket yöneticisi, şimdi Starbucks’ta kahve yapıyor, tuvalet temizliyor

10 Şubat 2009 02:00

Beş yıl önce 3 bin dolarlık şık takım elbislerle dolaşan, Christian Dior ve Ford’un reklam kampanyalarını düzenleyen bir şirket yöneticisi, şimdi Starbucks’ta kahve yapıyor, tuvaletleri temizliyor.

Ancak, halen saatine 10 dolara çalışan Michael Gates Gill’in kaleme aldığı "Starbucks Hayatımı Nasıl Kurtardı" adlı kitap New York Times’ın "bestseller" listesine girdi. Oscar ödüllü ünlü aktör Tom Hanks ise, Michael Gates Gill’i beyaz perdede canlandırmaya hazırlanıyor.

Ferrari gibi

Yale Üniversitesi mezunu Gill’in düşüşü beş yıl önce New York’ta başladı. 63 yaşındaki Michael Gates Gill’e, bir kahvaltıda, "Senden daha az paraya çalışacak olan gençler var. Kusura bakma" denildi. Gill, şimdi gülerek, "Asla kahvaltıya gitmeyin. Mafya gibi. Dönüş yok. Oradan çıkıp hüngür hüngür ağladım" diyor. Gill, bu olayın ardından da eşinden boşandı, danışmanlık şirketini kapattı ve beyninde bir tümör olduğunu öğrendi.

Ancak, herşey, beş yıl önce bir gün, Gill’in Starbucks’ta kahve içmeye girmesiyle değişti. Bir yönetici, "Burada çalışmak ister misiniz?" diye sordu. Gill, hiç düşünmeden "evet" dedi. Beş çocuk babası, Yale Üniversitesi eğitimli Gill, "Hálá bazı kahve çeşitlerini yapmakta güçlük çekiyorum, ama çok iyi temizleyiciyim. Tuvaleti bir Ferrari gibi parlatıyorum" dedi. Michael Gates Gill, anılarını "Starbucks Hayatımı Nasıl Kurtardı" adlı kitapta anlatıyor.

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