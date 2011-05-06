-TUVALET TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Sarıyer'de çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde şüpheli Güney K. (37) evinde arkadaşları Hasan Hüseyin Yılmaz (23) ve Yahya Karaçam (23) ile eğlenmeye başladı. Alkollü oldukları öğrenilen Karaçam ve Yılmaz, tuvalet ihtiyacını evin bahçe duvarında gidermek istemesi üzerine ev sahibi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güney K, Yahya Karaçam'ı ve Hasan Hüseyin Yılmaz'ı bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaçam'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesi sonucu boynundan yaralanan ve olay yerinden kaçan Hasan Hüseyin Yılmaz ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından polisi arayan zanlı Güney K, önce Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezine ardından da sorgulanmak üzere Sarıyer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürüldü.