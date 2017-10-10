 TUVALET SIRASI KAVGASINDA 1 ÖLÜ (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtelen kavgada 1 kişi öldü.
Olay Başakşehir\'deki 5 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede gerçekleşti. Afganistan uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polisin incelemesi