Tuvalet kavgasında iki kişiyi silahla yaralayan kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Bağlarbaşı Mahallesi\'nde tartıştıkları engelli tuvalet görevlisi Şeref Zengin ile esnaf A.E.\'yı silahla yaralayan iki kişiden biri, “Silahla adama yaralama\" suçundan tutuklandı.

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi\'nde dün tartıştıkları tuvalet görevlisi Şeref Zengin ile esnaf Ali E.\'yi silahla yaralayan Y.Y. ile yanında bulanan arkadaşı K.E., olaydan sonra firar etti.

Her iki zanlıyı da gözaltına alan polis, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na getirilen zanlılardan K.E., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcı Y.Y.\'yi ise “Silahla adam yaralanmak\" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'e sevk etti.

Mahkemedeki sorgusunda alkollü olduğunu söyleyen Y.Y., tuvalet ihtiyacı için pasajın içinde bulunan tuvalete gittiğini, çıktığında Cengiz isimli arkadaşını sorduğunu, tuvalet görevlisi Şeref Zengin\'in kendisine küfür ettiğini, kendisinin de sinirlenerek ona tokat attığını söylediği öğrenildi. Bu nedenle pasajdaki esnafların yolunu kestiğini söyleyen Y.Y., yaklaşık 15-20 kişinin kendisini darp ettiğini, yırtılan üstünü değiştirmek için evine gittiğini, silahını yanına alarak döndüğünü, kendisini darp edenlerle konuşmak için pasaja gittiğini, bir kişinin elini beline atması üzerine 3 kişiye doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Bir kişinin de kendisine doğru ateş ederek yaraladığını savunan Y.Y., kendisini yaralayan şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, Y.Y.\'nin, “Silahla adam yaralama\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

