'Tuvalet ihtiyacı uçak indirtti'

Hindistan'da bir yolcu uçağının pilotu tuvalette mahsur kalınca, yardımcı pilot acil iniş kararı aldı.

Hindistan'da devlete ait "Air India" havayolu şirketinin başkent Yeni Delhi-Bangalore uçuşunda ilginç bir olay yaşandı.

ntvmsnbc'nin "Times of India" gazetesinin dayandırdığı habere göre, yolcu uçağı bugün Yeni Delhi'den havalandıktan kısa bir süre sonra pilot ihtiyaç gidermek için tuvalete gitti. Tekrar kokpite dönmek isteyen pilot kapının azizliğine uğradı.

Kokpit kapısı sıkışınca pilot görev yerine dönemedi. Uçaktaki personel tüm imkanları denemesine rağmen kapıyı açamadı.

Kokpitte yalnız kalan yardımcı pilot pek alışılmadık bir karar alarak, uçağı en yakındaki havalimanına indirmek için harekete geçti.

Yeni Delhi'den Bangalore'ye gitmek için havalanan uçak Bhopal Havaalanı'na indi.

Havaalanındaki teknik ekip, sıkışan kokpit kapısını açmak için uçağın ön penceresinden içeri girdi. Uzun uğraşlar sonrası kokpit kapısı açılarak içerde mahsur kalan yardımcı pilot dışarı çıkarıldı. Kapının sıkışmasına ters dönen bir vidanın neden olduğu belirtildi.