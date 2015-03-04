2015 Türkiye'sinde öğrenciler tuvaletlerini böyle yapıyor!

Van'ın Başkale ilçesinin Tandoğan Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunda tuvalet harabe halde olduğu için öğrenciler, ihtiyaçlarını gidermek için ya evlerine gitmek zorunda kalıyor ya da okul yakınında bulunan taşların arkasına tuvaletlerini yapıyorlar.



DHA'nın haberine göre, Başkale'ye 21 kilometre uzaklıktaki 20 haneli 180 nüfuslu Tandoğan Mahallesi'nde, ilköğretim okulundaki öğrenciler ve öğretmenler tuvalet çilesi çekiyor.



Binada bulunan tuvaletin harabe durumda olduğu için kullanmadığını belirten veliler, bunun eğitimi de aksattığını söyledi. 2 dersliğin bulunduğu Tandoğan İlköğretim Okulu'nda, erkek öğrenciler harabe haldeki eski lojman binasının arkasında, öğretmenler ve kız öğrenciler de evlere giderek tuvalet ihtiyaçlarını gideriyor.

Sıkıntıyı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirten mahalle sakinlerinden Faik Koç, şimdiye kadar bir sonuç alamadıklarını söyledi.



Bu sorunun bir an önce halledilmesini istediklerini belirten Koç şöyle dedi: "Kış aylarında öğrencilerimiz perişan oluyor. Bu şekilde devam ederse, çocuklarımız hasta olacak. Çocuklar ve öğretmenler böyle bir ortamda nasıl temiz kalabilirler. Çocuklarımız teneffüs arasında evlere gitmek zorunda kalıyor. Kısa teneffüs arasında eve giden öğrenciler derse geç kalıyorlar."