Tütüncüler torba yasaya tepki gösterdi; polis, yürüyüşe müdahale etti!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tütün emekçileri, tütünü yasaklayan yasa tasarısına yürüyüşle tepki gösterdi. Eyleme saldıran polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Tütüncülerin polise tepkisi üzerine kısa bir süre sonra gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşülecek olan makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını, Doğanşehirli tütün üreticileri düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. Doğanşehir ilçe merkezinde toplanan yüzlerce yurttaş ellerindeki tütün yaprakları ile Doğanşehir Belediye Başkanlığına yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye başkanının cama çıkarak tütün üreticilerine seslenmeye çalışmasına tepki gösteren yurttaşlar “Biz balkon konuşması istemiyoruz. Aşağı inip bize bir açıklama yapın” diyerek tepki gösterdi. AKP Doğanşehir İlçe Başkanı’na da tepki gösteren tütüncüler, "AKP Doğanşehir İlçe Başkanı kapı kapı gezerek gerçekleştirmek istediğimiz mitingi engellemeye çalıştı. Yapmak istediğimiz mitingin iptal edildiğini duyurdular’ dedi.

Hükümet tütün şirketlerinin ‘reji kolculuğunu’ mu yapacak?

3 kişi gözaltına alındı

Evrensel'den Murat Gültekin'in haberine göre; yürüyüşlerine devam eden tütüncüler Malatya-Doğanşehir yolunu trafiğe kapmak isteyince biber gazıyla saldıran polis 3 kişiyi gözaltına aldı fakat gördüğü tepki üzerine gözaltına aldığı 3 kişiyi serbest bırakmak zorunda kaldı. Polis barikatına karşı tarlalardan traktörlerle yürüyüşlerine devam eden tütüncüler Doğanşehir yolunu trafiğe kapattı ancak polis müdahale edince tekrar belediyeye yürüdüler. Burada da polis biber gazlarıyla saldırınca tütüncüler eylemi sonlandırdı.