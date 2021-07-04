Tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesine üreticilerden tepki: Çıkardıkları yasa ile geleceğimizi yok ediyorlar, on binlerce insanı açlığa mahkum ediyorlar

Adıyamanlı tütün üreticilerinin, 1 Temmuz itibarıyla tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesine tepkisi büyüyor. Yerli tütün üretiminin sürmesini; tütün üreticisine hapis cezası öngören düzenlemenin kaldırılmasını talep eden üreticiler, “Çıkardıkları yasa ile geleceğimizi yok ediyorlar” dedi.

Evrensel gazetesinden Halil İmrek'in haberine göre Adıyaman ve Malatyalı tütün üreticileri 1 Temmuz günü yürürlüğe giren Tütün Yasası’na karşı eylemlerini sürdürüyor. Tütün yasasıyla yetki belgesi olmayan üreticiye tütün ticareti yasağı getiriliyor. Adıyaman, Çelikhan ve Malatya Doğanşehir ile Sürgü’de eylemler yapan tütün üreticileri taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Üreticiler, yerli tütün üretiminin sürmesini; tütün üreticisine hapis cezası öngören düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor.

Yasaya tepki gösteren üreticiler, “Tek geçim kaynağımız tütün. Tarlamızı, emeğimizi, geleceğimizi tütüne bağlamışız. Tek geçim kaynağımız tütün, binlerce insan bu durumda. Çıkardıkları yasa ile geleceğimizi yok ediyorlar. On binlerce insanı açlığa mahkum ediyorlar. Hükümetin çiftçiye faydası yok; şimdi ekim yaparsanız hapse atarım diyor. Bunun anlamı Amerikan tütünü ekmek serbest, Adıyaman tütünü ekmek yasak. Bu aynı zamanda yerli üreticiye zulmetmektir” dediler.

"Yerli ve milli tütünümüz tarihe karışacak"

Adıyamanlı bir tütün üreticisi, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yapmış olduğu açıklamaların sorunlarını çözmediğini söyledi.

Vali ve belediye başkanlarının da kendilerini oyaladığını söyleyen üretici, “Memlekette tarımı bitirdiler. Şeker fabrikaları nerede, pamuğu işleyen fabrikalar nerede, Tank Palet Fabrikası nerede, Şehir hastanelerini dahi sattılar. Biz artık boş sözlere inanmıyoruz, geri adım da atmıyoruz. Biz kesin bir çözüm istiyoruz yoksa yerli ve milli tütünümüz tarihe karışacak. Yasa’nın değişeceğine dair yazılı bir çözüm elimize ulaşana kadar eylemlere devam edeceğiz” dedi.

"Tütünü serbest piyasada, serbestçe satmak istiyoruz"

AKP Milletvekili Ahmet Aydın’ın tütün üreticilerine yönelik hapis cezasının ertelenme vaadinde bulunması, üreticilere 6 ay içerisinde kooperatif kurulması ve var olan kooperatiflerin eksiklerinin tamamlanmasına dair açıklamalarına tepki gösteren bir üretici şöyle konuştu:

“Biz erteleme falan istemiyoruz. Kooperatif de istemiyoruz nasıl ki diğer tarım ürünleri üretilip serbest piyasada satılıyorsa biz de tütünümüzü o şekilde serbestçe satmak istiyoruz o kadar. Bu yasayı istemiyoruz tamamen çıkarılsın yürürlükten. Böyle bir açıklamaya inanana Allah akıl fikir versin zaten 6 ay sonra gene aynı kendilerinin milyonlarca parası var tabii onlara göre 6 ayda kurulur kooperatif. Biz Adıyamanlı tütün üreticilerinin hepsi bir olsa zar zor bir tane kooperatif kurar”

Ne olmuştu?

Yürürlüğe giren yetki belgesi zorunluluğu ile yetkisiz tütün ticareti 1 Temmuz’da yasaklandı. Kararı protesto eden çok sayıda tütün üreticisi, çiftçi, Adıyaman’da Malatya-Adana kara yolunu trafiğe kapatıp eylem yapmıştı. Zaman zaman polis ile gerginlikler de yaşayan tütün üreticileri, “Yasa geri çekilmeden veya yeniden düzenlenmeden geri adım atmayacağız” mesajı verdiler.

Adıyaman Valisi ile AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın üreticiler ile görüşmüştü ama üreticiler yasanın geri çekilmesi talebinde ısrarcı olmuştu.