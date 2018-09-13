Tütün satıcılarının silahlı kavgası: 2 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, tütün satışı yapan 2 kişi arasındaki sosyal medya üzerinden karşılıklı küfürleşme, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabancayla vurularak, yaralandı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi\'nde meydana geldi. Tütün satışı yapan Aziz Ö. ile Turabi A. ve ağabeyi Yakup A. arasında, iddiaya göre, sosyal medya üzerinden karşılıklı küfürleşme oldu. Taraflar, daha sonra Bursa Caddesi\'nde karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Aziz Ö., tabancayla ateş ederek, Turabi A.\'yı göğsünden ve kasığından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de olayla ilgisi bulunmayan Halil S.\'nin sağ ayağına isabet etti. Turabi A., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, Halil S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Aziz Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.