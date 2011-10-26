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Ekonomi

Tütün mamullerine ÖTV indirimi ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 11:02

-Tütün mamullerine ÖTV indirimi ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Tütün ve tütün mamullerinde yüzde 69 olarak uygulanan ÖTV, 2012 yılı sonuna kadar yüzde 65 olarak uygulanacak.  Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Buna göre, 12 Ekim 2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili Karar, yeniden düzenlendi.  Karara eklenen geçici maddeyle, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan tütün ve tütün mamulleri için belirlenen yüzde 69'luk vergi oranı 31 Aralık 2012 tarihine kadar yüzde 65 olarak uygulanacak.  Söz konusu karar, 13 Ekim 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.  Ürün adı                           Eski ÖTV oranı   Yeni ÖTV oranı  -------------------------------------------------------------------- -Tütün içeren purolar                Yüzde 69         Yüzde 65 -Uçları açık purrolar                Yüzde 69         Yüzde 65  -Sigarillolar                        Yüzde 69         Yüzde 65  -Tütün içeren sigaralar              Yüzde 69         Yüzde 65  -Diğerleri ve içilen her türlü tütün Yüzde 69         Yüzde 65 

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