-Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bakan Şimşek, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nı açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe gireceğini kaydetti. Söz konusu eylem planının sadece kamu sağlığını koruma ve vergi kayıp ve kaçağını önleme amaçlı hazırlanmadığına işaret eden Bakan Şimşek, emniyet birimlerinin operasyonları neticesinde elde etmiş olduğu sonuçların, söz konusu kaçakçılığın terör örgütüyle bağlantılı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Dolayısıyla eylem planını terör örgütünün finansman kaynağının kurutulması ve terörle mücadelenin bir parçası olarak görmek gerektiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: ''Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından yakalanan kaçak sigara miktarında 2010 yılından itibaren önemli artışlar görülmektedir. 2009 yılında yakalanan kaçak sigara miktarı 10 milyon paket iken, 2011 yılının ilk 9 ayında 50 milyon pakete ulaşmıştır. Ülkemiz açısından büyük önem arz eden bu sorunun çözümü tüm kurum ve kuruluşların eşgüdüm halinde çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Eylem planımızın en önemli özelliği de bu eşgüdümü sağlıyor olmasıdır. Nitekim eylem planımızın ilk maddesine baktığımız zaman Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanı ile ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle birlikte yapılan çalışmaların değerlendirileceği 3'er aylık toplantıların yapılmasını öngörmektedir. Bütün kaçakçılık türleriyle mücadele birçok kurumu ilgilendiriyor. Burada en önemli husus koordinasyondur, burada hakikaten koordinasyonda çok önemli bir adım atıyoruz.''