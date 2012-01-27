-Tütün ikramiyesi ödemesi ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ''tütün ikramiyesi'' olarak adlandırılan ve 37 bin 951 harp malulü ile şehit dul ve yetimini ilgilendiren 55 milyon 89 bin 556 liralık 2011 yılı ek ödemelerini 1 Şubat'tan itibaren yapacak. SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79. maddesi uyarınca, harp malullerine, şehit dul ve yetimlerine, vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere, bu görevlerin ifası sırasında, görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine, 2011 yılı için gereken ek ödemeler yapılacak. Ödemeler, aylık aldıkları banka şubesindeki hesaplarından veya PTT merkezlerinden 1 Şubat 2012'den itibaren ödenecek. Bu kapsamda olan 37 bin 951 kişiye toplam 55 milyon 89 bin 556 lira ek ödeme yapılacak. Maluliyet derecelerine göre ödenecek tutarlar şöyle: -1. derece malullere: 2 bin 647 lira 48 kuruş -2. derece malullere: 2 bin 382 bira 73 kuruş -3. derece malullere: 2 bin 51 lira 80 kuruş -4. derece malullere: Bin 853 lira 24 kuruş -5. derece malullere: Bin 654 lira 68 kuruş -6. derece malullere: Bin 456 lira 11 kuruş