-TÜTÜN İKRAMİYESİ 1 ŞUBAT'TA ÖDENECEK ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ''tütün ikramiyesi'' olarak adlandırılan ve 38 bin 468 harp malulü ile şehit dul ve yetimini ilgilendiren 52 milyon 632 bin 15 liralık 2010 yılı ek ödemelerini 1 Şubat'tan itibaren yapacak. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79. maddesi uyarınca; harp malullerine, şehit dul ve yetimlerine, barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekatı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere, bu görevlerin ifası sırasında, görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine, 2010 yılı için ödenmesi gereken ek ödemeleri, aylık almakta oldukları banka şubesindeki hesaplarından veya PTT Merkezlerinden 1 Şubat 2011'den itibaren ödenecek. Bu kapsamda olan 38 bin 468 kişiye toplam 52 milyon 632 bin 15 lira 1 kuruş ek ödeme yapılacak. Maluliyet derecelerine göre ödenecek tutarlar şöyle: -1. Derece Malullere 2.478,16 lira -2. Derece Malullere 2.230,34 lira -3. Derece Malullere 1.920,57 lira -4. Derece Malullere 1.734,71 lira -5. Derece Malullere 1.548,85 lira -6. Derece Malullere 1.362,99 lira