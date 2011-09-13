Tütün denetimleri sürüyor!

T24 - Ankara Valiliği, tütün ürünleri kullanımı konusunda, bu yılın 9 ayında toplam 79 bin 163 denetimde bin 97 iş yerine cezai işlem tutanağı tutulduğunu bildirdi.



Valilik, Ankara'da 4207 Sayılı kanunun hükümlerine muhalefetten toplam 2 milyon 140 bin 272 TL para cezası uygulaması yapıldığını açıkladı. Açıklamada, 4207 Sayılı Kanun Hükümleri ile Ulusal Tütün Kontrol Programı Uygulamaları uyarınca başkentte kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirlerin alınmasıyla herkesin temiz hava soluyabilmesine esas olmak üzere denetim faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdürüldüğü kaydedildi.



Vali Yardımcısı Mehmet Oduncu koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye personelinin katılımıyla 25 ilçede toplam 460 denetim elemanından oluşturulan il ve ilçe denetim ekiplerinin kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Kanun hükümlerine uygun olarak kamu hizmet binaları ile özel hukuk kişilerine ait iş yeri ve toplu taşıma araçlarında 2011 yılının ilk 9 ayında toplam 79 bin 163 denetim gerçekleştirildiği, denetlenen yerlerden bin 97 iş yerine cezai işlem tutanağı tutulduğu ve Ankara'da 4207 Sayılı kanunun hükümlerine muhalefetten toplam 2 milyon 140 bin 272 TL para cezası uygulaması yapıldığı kaydedildi.



Sağlık Müdürlüğüne ve 171 Sigara Bırakma Hattına yapılan başvurularda sigarayı bırakma taleplerinde artış görüldüğü, bu nedenle Ankara'da hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artırıldığı ifade edilerek, tütün ve tütün ürünü kullanan ve bırakmak isteyen vatandaşların bu polikliniklere başvurmaları istendi.



Açıklamada, ''her yeni günün sigarayı bırakmada bir fırsat olduğu'' dile getirilerek, ''Sigarayı bugün bırakın ve yepyeni bir hayata başlayın. Haydi bugün sigarayı söndürün. Söndürün bitsin ve sigara hayatınızdan gitsin'' önerilerine yer verildi.







